Was hält das Publikum von der neuen Unterhaltungsshow rund um Moderator Daniel Boschmann (40)? Mit "Die Gegenteilshow" wurde ein Format angekündigt, bei dem "alles genau andersrum als gewohnt" läuft. So mussten in der ersten Folge Mirja Boes (49), Uwe Ochsenknecht (65), Felix Neureuther (37) und Tom Beck (43) bislang unter anderem kopfüber Tischtennis spielen, rückwärtslaufende Lieder erkennen und sich einem Quiz stellen, bei dem aus jedem "ja" ein "nein" gemacht werden sollte. Die Zuschauer scheinen von dem Konzept bislang jedoch noch nicht recht überzeugt zu sein.

Via Twitter fällten die Sat.1-Zuschauer ein eher bescheidenes Urteil. "Ich schlaf gleich ein", lautete einer der kritischen Kommentare. Insbesondere bei der Umsetzung des Konzepts sieht man noch Luft nach oben. "Da hat ein Sender mal eine halbwegs witzige Grundidee für eine neue Show und setzt sie dann – bis auf den Titel – einfach nicht um", beschwerte sich einer der User. Andere hingegen hatten generell mit dem Konzept der Show Probleme. "Bin ich die Einzige, die das Prinzip der Show nicht versteht?", fragte sich eine Zuschauerin.

Doch entgegen der kritischen Stimmen finden auch Einige Gefallen an der neuen Show. "Ich finde es wirklich nicht schlecht bisher. Also ich habe Spaß", hielt eine Userin dagegen. Ein anderer sieht durchaus Potenzial in der Sendung: "Ein bisschen flotter, spannendere Spiele, Normalos statt Promis", schlug er vor. Das Grundkonzept sei gut, allerdings nur mittelmäßig umgesetzt.

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Tom Beck, Mirja Boes, Daniel Boschmann, Uwe Ochsenknecht und Felix Neureuther bei "Die Gegenteilshow

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Felix Neureuther in "Die Gegenteilshow"

Anzeige

SAT.1 / Christoph Köstlin "Die Gegenteilshow"-Moderator Daniel Boschmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de