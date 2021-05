Janin Ullmann (39) erinnert sich an das Liebes-Aus mit Kostja (36) zurück. Insgesamt 12 Jahre waren die zwei Schauspieler gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten ihre Liebe im Juli 2016 sogar mit einer Hochzeit besiegelt. Doch dann gaben die beiden nur zwei Jahre später wie aus dem Nichts ihre Trennung bekannt. Und das Ehe-Aus kam nicht nur für ihre Fans überraschend, sondern offenbar auch für die ehemaligen Turteltauben selbst...

In einem Interview mit "Guten Morgen Deutschland" sprach Janin jetzt sehr offen über das Thema Liebe und ließ dabei auch die Trennung von Kostja Revue passieren: "Das war total unerwartet für viele und für uns vielleicht auch ein bisschen, das ist bestimmt nichts, was wir uns gewünscht hätten", gab sie zu. Sie selbst habe sich "das auch nicht so vorgestellt".

Während ihrer Beziehung zu Kostja bekam Janin keine Kinder, wünscht sich Nachwuchs aber sehr: "Ich wäre unglaublich gerne Mutter. Ich wäre am liebsten auch schon Mami von zwei, drei Kindern, jetzt ist meine Situation so wie sie ist", erklärte sie – erinnerte aber mit einem Augenzwinkern an Naomi Campell, die gerade erst im Alter von 50 Jahren Mutter geworden ist.

Janin Ullmann

Janin Ullmann

Janin Ullmann

