Janin Ullmann steht bald für weitere Sendung vor der Kamera

Janin Ullmann (43) hat einen weiteren Job an Land gezogen, der ihre Karriere erneut befeuert. Die Moderatorin, die im Mai die Sendungen Temptation Island und Temptation Island V.I.P. übernommen hat, wird nun auch im Promi-Magazin "Gala" bei RTL zu sehen sein. Ab dem 5. Juli wird Janin abwechselnd mit Annika Lau (46) durch die Sendung führen, wie der Sender bekannt gab. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Annika und dem gesamten Team. [...] Für mich fühlt sich das an wie nach Hause kommen", schwärmte Janin von ihrer neuen Aufgabe.

Janin wird die zweite Hauptmoderatorin des Formats, während Mareile Höppner (48) künftig keine Vertretungen mehr übernimmt. Mit den Formaten "Temptation Island" und "Gala" hat die Moderatorin nun alle Hände voll zu tun. Aktuell befindet sie sich auf Kreta, wo sie für das Beziehungstest-Format vor der Kamera steht. Ihr Engagement bei der Show Make Love, Fake Love, die sie seit 2022 moderiert hatte, beendete Janin jedoch. In die Fußstapfen der 43-Jährigen tritt zukünftig die Let's Dance-Bekanntheit SelfieSandra (25).

Janins Start in die TV-Welt liegt mittlerweile 25 Jahre zurück, als sie sich mit 19 Jahren bei einem VIVA-Casting gegen Tausende andere Bewerberinnen durchsetzte. Janin konnte sich seither als feste Größe in der Unterhaltungsbranche etablieren. Als Teilnehmerin bei der Tanzshow "Let's Dance" im Jahr 2022 zeigte sie zuletzt eine andere, dynamische Seite ihres Talents und gewann dadurch auch viele neue Fans. Mit ihrem Wechsel zu RTL vollzieht Janin nun einen weiteren Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung.

RTL Janin Ullmann, Moderatorin

Getty Images Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra bei "Let's Dance"

Getty Images Janin Ullmann im Januar 2025