Janin Ullmann: Der skurrilste Moment ihrer Karriere

Moderatorin Janin Ullmann (43) hat einen skurrilen Moment ihrer TV-Karriere geteilt, der selbst hartgesottene Showbiz-Fans zum Staunen bringt. Bei den Dreharbeiten zu Temptation Island auf Kreta sprach sie mit RTL über ein Erlebnis aus den wilden 2000er-Jahren. Damals war sie Zeugin, als Sänger Jimmy Pop von der Band Bloodhound Gang seinen Penis in einen Kartoffelsalat tauchte. "Weil der Kartoffelsalat umgerührt werden musste und es wohl keinen Löffel in der Nähe gab", erzählte die Moderatorin lachend. Diese Anekdote bleibt wohl einer ihrer unvergesslichsten Momente aus der Unterhaltungsbranche.

Während Janin aktuell für Formate wie "Temptation Island" und Temptation Island V.I.P. vor der Kamera steht, erfüllt sie sich ab dem 5. Juli einen neuen beruflichen Traum. Sie wird als Co-Moderatorin an der Seite von Annika Lau (46) einen festen Platz im RTL-Format "Gala" übernehmen. Die Sendung, die jeden Samstag um 17:45 Uhr ausgestrahlt wird, bietet alles rund um die Welt der Stars und des Lifestyles. Janin freut sich darauf, bei "Gala" in eine neue Rolle schlüpfen zu können, die weniger mit den Exzessen der Reality-TV-Welt verbunden ist.

Die 1981 geborene Janin hat in ihrer vielseitigen Karriere schon viele spannende Wendungen erlebt. Bekannt wurde sie als Moderatorin bei VIVA und Schauspielerin, doch auch der Bereich Podcast ist mittlerweile Teil ihrer Arbeit. Mit "Female Finance" gibt sie auf RTL+ Finanztipps speziell für Frauen. 2022 beeindruckte sie zudem in der Tanzshow Let's Dance, in der sie es bis ins Finale schaffte. Privat gibt sich Janin trotz all ihrer Erlebnisse bodenständig, hält ihr Leben abseits der Kameras jedoch oft aus der Öffentlichkeit heraus, was sie für viele Fans noch sympathischer macht.

Getty Images Janin Ullmann im Januar 2025

RTL Janin Ullmann, Moderatorin

Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin