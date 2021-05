Wer bekommt Willi Herrens (✝45) Erbe? Diese Frage steht seit dem Tod des Entertainers im April im Raum. Die Hälfte seiner Hinterlassenschaften wäre an seine Kinder gegangen – doch diese sollen es aufgrund der immensen Schulden ihres Vaters nicht haben wollen. Die andere Hälfte stünde Jasmin (42) zu, die aber bisher keine endgültige Entscheidung getroffen hatte. Doch nun ist bekannt: Die Reality-TV-Bekanntheit möchte das Erbe doch nicht antreten.

Wie RTL erfahren hat, hatte sich Jasmin tatsächlich überlegt, sich des Bergs an Schulden anzunehmen. So war sie beim Nachlassgericht gewesen und hatte versucht, sich mit den Gläubigern zu einigen. Dabei hatte sie auf die Einnahmen, die noch immer durch Willis Musik erzielt werden, gesetzt. Doch nach all den Bemühungen zog Jasmin sich nun schließlich doch zurück.

Jasmins Managerin gab zu diesem Schritt eine Erklärung ab: "Nachdem Jasmin auf mehreren Wegen versucht hat, das Erbe anzunehmen, kam es auf anwaltlichen Rat und nach mehreren Gesprächen mit dem Insolvenzverwalter zu der Entscheidung, dass Jasmin das Erbe nicht antreten muss, nur damit das Geld aus Willis erbrachten Leistungen jetzt und auch künftig in die Insolvenzmasse fließt."

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019 in Köln

TVNOW / Frank Fastner Jasmin und Willi Herren

Getty Images Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

