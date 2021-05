Die Frage um Willi Herrens (✝45) Erbe ist noch nicht geklärt. Ende April gab es traurige Nachrichten für die Fans des Entertainers: Völlig überraschend wurde der Lindenstraße-Star tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Nach seinem Tod sorgt jetzt der Streit um die Rechte an der Marke Willi Herren für Aufregung. Doch was passiert eigentlich mit seinem Erbe? Immerhin hinterlässt der Reality-TV-Darsteller rund 500.000 Euro Schulden. Witwe Jasmin (42), von der Willi zuletzt getrennt gelebt hatte, überlegt, das Erbe trotzdem anzutreten.

Weil kein offizielles Testament vorliegt, würden die Hinterlassenschaften des Schauspielers zum einen an seine Kinder Stefano und Alessia (19) gehen – die übrigen 50 Prozent stehen seiner Witwe zu. Laut Bild-Informationen ist zwar noch keine endgültige Entscheidung gefallen – die Kinder wollen das Erbe aufgrund der immensen Schulden aber offenbar nicht antreten. Bei Jasmin sieht das anders aus. Ihre Managerin erklärt: "Jasmin möchte, dass die Gläubiger zu ihrem Geld kommen und Willi irgendwann schuldenfrei ist – so wie er es selbst vorhatte. Jasmin ist bereits mit dem Insolvenzberater in Kontakt."

Tatsächlich hat der 45-Jährige auch über seinen Tod hinaus regelmäßige Einnahmen durch seine Filme und Lieder. Aktuell fließt jegliches Geld allerdings direkt in das Insolvenzverfahren. Vor dem Hintergrund der stetigen Einnahmen ist zuletzt auch der Streit um die Namensrechte an dem TV-Star entfacht.

ActionPress Willi Herren und seine Tochter Alessia

ActionPress Jasmin und Willi Herren im Jahr 2019

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Willi Herren, TV-Star

