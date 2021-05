Nathalia Goncalves Miranda (27) ist wieder verliebt! Das machte die ehemalige Bachelor-Kandidatin erst vor wenigen Tagen öffentlich. Sie und ihr neuer Freund gönnten sich auch direkt einen luxuriösen Pärchen-Trip auf die Malediven. Aber während sich viele für die Beauty mit brasilianischen Wurzeln freuen, gibt es auch ein paar kritische Stimmen. Einige lästern, dass die Ex-Love Island-Granate sich von ihrem neuen Partner finanziell nur aushalten lässt. Das lässt der nicht so stehen und bezieht nun Stellung.

Für eine Fragerunde zu ihrer Beziehung überließ Nathalia kurzerhand ihrem Schatz ihren Instagram-Account. Als einer von ihren rund 85.000 Followern dann wissen wollte, was er von dem Gerücht hält, dass er nur ein Sugardaddy sei, reagierte er relativ gelassen. Er finde das "absolut lustig". Er hatte auch direkt eine Erklärung für diese Theorie parat. Seiner Meinung nach sei es purer Neid – und so etwas sei "ganz schlimm".

Die Identität ihres Mr. Right hält Nathalia nach wie vor geheim. Sie verriet bisher nur so viel: Er ist 34 Jahre alt, lebt in Frankfurt am Main und ist gebürtiger Türke. Im Gegensatz zu ihren Ex-Flirts wie Luca Wetzel und Filip Pavlovic (26) sei er auch keine Person des öffentlichen Lebens. Er gehe einem "normalen" Beruf nach, den er sehr liebe.

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de