Liebes-Update von Nathalia Goncalves Miranda (27)! Seit der Trennung von ihrem Ex Mudi Sleiman war die Influencerin auf der Suche nach ihrem Mr. Right – unter anderem bei Love Island. Aus ihrem TV-Flirt mit Luca Wetzel wurde aber leider nichts. Danach datete sie Bachelor in Paradise-Star Filip Pavlovic (26), ein Paar wurden sie letztendlich aber auch nicht. Doch jetzt hat Nathalia ihren Traummann wohl endlich gefunden.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin urlaubt momentan auf den Malediven – und das offensichtlich nicht alleine. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte sie sogar, wieder vergeben zu sein. Es handelt sich also um einen Liebestrip mit ihrem neuen Freund. Wer der Glückliche ist, will Nathalia aber – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – nicht verraten. Sie betonte aber, dass er keine Person des öffentlichen Lebens sei.

In ihrem Feed teilte sie außerdem schon ein gemeinsames Video, auf dem man ihren Partner allerdings kaum erkennt. Sie kuscheln in einer Hängematte. Ein gemeinsames Zuhause in ihrer Heimat haben die Turteltauben zwar noch nicht bezogen, dennoch scheinen sie 24/7 Zeit miteinander zu verbringen. "Ich bin entweder immer bei ihm oder er bei mir", erzählte die 27-Jährige.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / nathaliagonca1ves "Love Island"-Star Nathalia im Mai 2021

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda mit ihrem Freund

Glaubt ihr, dass Nathalia in Zukunft mehr Details zu ihrer Beziehung verrät? Ja, bestimmt! Nee, ich denke, sie hält das privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



