Die Schauspielwelt trauert um Kinderstar Kevin Clark. 2003 feierte der Film "School of Rock" Riesenerfolge. In dem Streifen verkörpert Jack Black (51) den Aushilfslehrer Dewey Finn, der mit seinen Schülern eine Rockband gründet und mit ihnen am sogenannten "Battle of the Bands" teilnehmen will. Der junge Schlagzeuger namens Freddy aka Spazzy McGee wurde damals von Kevin gespielt. Um ihn machen nun traurige Neuigkeiten die Runde: Er ist mit nur 32 Jahren verstorben.

Wie Chicago Sun-Times berichtet, erklärte die Polizei, dass der Kinderstar am Mittwochmorgen bei einer Radtour durch Chicago von einem Hyundai Sonata angefahren wurde. Er sei sofort in ein Krankenhaus gebracht, dort jedoch wenig später für tot erklärt worden. Wie seine Schwester gegenüber TMZ erzählt, sei Kevin zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Weg nach Hause gewesen. Er arbeitete zuletzt unter anderem in der Band Dreadwolf als Profi-Drummer.

Kevins Mutter Allison erklärt, dass Kevin mit der Gruppe Jessie Bess and the Intentions erst am vergangenen Samstag seinen ersten Auftritt gefeiert habe. "Er hatte großes Talent. Und er hatte ein Herz aus Gold", beschreibt sie ihren Sohn, der bereits im Alter von drei Jahren angefangen habe, Schlagzeug zu spielen.

Anzeige

OHLENBOSTEL,GUIDO; ActionPress Der "School of Rock"-Cast

Anzeige

Getty Images Hollywoodstar Jack Black in Los Angeles, 2018

Anzeige

OHLENBOSTEL,GUIDO; ActionPress Die "School of Rock"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de