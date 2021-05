Jochen Schropp (42) verkündet süße Neuigkeiten. Lange hat der TV-Star sein Liebesleben komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Doch im Sommer vergangenen Jahres stellte er seinen Fans dann endlich seinen Partner Norman vor. Mit einem allerersten Pärchenfoto erfreute er seine Community. Und nun sorgt er für die nächste große Überraschung: Der Moderator verkündet ganz nebenbei, dass er mit seinem Freund verlobt ist!

"Weißt du eigentlich, dass ich verlobt bin? Ich hau das jetzt hier raus. Ich bin seit letztem Jahr – erster Lockdown – verlobt", verrät Jochen bei "Knall & Tüte", seinem gemeinsamen Podcast mit Lars Tönsfeuerborn (31). Er erzählt sogar, wie es dazu kam – und zwar ganz ohne groß angelegten Antrag und fetten Klunker: "Wir hatten an einem Abend ein befreundetes Pärchen zu Gast – zwei Lesben. Dann ging es um Liebe und was wir aneinander haben. Dann haben wir uns noch mal gesagt, dass wir so glücklich sind, dass wir einander haben, und dann hat einer von uns gesagt: 'Ja, dann sollten wir eigentlich auch heiraten.'"

Konkrete Hochzeitspläne hat das Paar noch nicht. Doch wenn sich Jochen eine Traumlocation aussuchen könnte, wäre es Kapstadt, wie er weiter offenbart. "Weil es einfach wunderschön ist." Doch er wisse, dass es sehr umständlich sei, im Ausland zu feiern. "Allein die buckelige Verwandtschaft dahinzukriegen."

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Freund

ActionPress Jochen Schropp bei den First Steps Awards in Berlin 2019

ActionPress Jochen Schropp bei der Verleihung des People's Choice Awards "German Social Star"

