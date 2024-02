Jochen Schropp und Ex-Sieger starten "Big Brother"-Countdown

Sie werden den Zuschauern ordentlich einheizen! Eine neue Staffel der beliebten TV-Show Big Brother geht an den Start. Ab dem kommenden Monat werden mehrere Menschen unter den Augen des großen Bruders in einem Container für 100 Tage zusammenleben. Jochen Schropp (45) und zwei auserwählte Format-Experten werden die Fans am Tag der Tage schon vor Beginn der ersten Folge auf das Experiment einstimmen. Neben Jochen werden zwei Ex-Teilnehmer der Sendung Platz nehmen!

Laut Joyn werden die Gewinnerin der zweiten Staffel, Alida Kurras (46), und der Sieger der Ausgabe im Jahr 2005, Sascha Sirtl (46), an der Seite des bekannten Moderators für exklusive Einblicke sorgen. "Am Montag, 4. März, ab 19:15 Uhr live auf Joyn gemeinsam mit Big Brother auf Entdeckungstour im Container", heißt es. Direkt im Anschluss an "Big Brother – Das Warm-up" wird dann der erste Kandidat in die Unterkunft einziehen.

Die Rückkehr des Formats ohne prominente Besetzung kommt mehr oder weniger gut an. "Endlich! Darauf warte ich schon so lange! Eine Normalo-Staffel", meint jemand auf Instagram. Ein anderer Nutzer ist allerdings der Meinung: "Die Stimmung von damals wird es nie wieder geben."

