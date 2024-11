Diese Stars tappen bei "Licht Aus" fünf Tage im Dunkeln

In der neuen Show "Licht Aus", die am 31. Oktober 2024 auf Amazon Prime Video startete, stellen sich acht Prominente einer besonderen Herausforderung: Sie leben für 120 Stunden in kompletter Dunkelheit. Unter der Aufsicht von Moderator Steven Gätjen (52) und Psychotherapeutin Sandra Sangsari müssen die Stars sich in der Finsternis orientieren und obendrein verschiedene Aufgaben und Rätsel lösen. Pietro Lombardi (32), Jeannine Michaelsen (42), Jochen Schropp (45), Timur Turga, Luna Schweiger (27), Negah Amiri, Gloria Burkandt (25) und Gedeon Burkhard (55) stellen sich dieser besonderen Herausforderung.

Im Gegensatz zur Konkurrenz ist Timur fast vollständig blind, kann mit fünf Prozent Sehvermögen nur grobe Umrisse erkennen. "Es ist vollkommen okay, hier sind wir alle gleich. Hier kann keiner was sehen", freute sich der Comedian im Vorfeld auf die neue Situation. Mit Respekt ging Moderator Jochen heran. "Ich hatte als Kind große Angst im Dunkeln", sagte er. "Es ist nicht einfach nur eine blöde Reality-Show, sondern eine große Erfahrung, wenn man bedenkt, dass etwa 40 Millionen Menschen weltweit blind sind", erklärte Model Gloria – Tochter von Markus Söder (57) – vor Ausstrahlung im Gespräch mit der AZ.

Während die Zuschauer das Geschehen über Nachtsichtkameras verfolgen können, müssen sich die acht Promis in dem Sozialexperiment nicht nur körperlich, sondern auch mental mit der neuen Situation zurechtfinden. "Es war die krasseste Erfahrung, die ich je gemacht habe", sagte Moderatorin und Comedian Negah auf der Pressekonferenz nach Drehschluss. Schauspielerin Luna fiel es bis zuletzt schwer, sich in der Dunkelheit zu orientieren. "Ich war total verloren. Die Orientierung war wirklich schwierig, ich erschrak vor jedem Geräusch", so die 27-Jährige. Ex-Kommissar Rex-Star Gedeon war überwältigt vom Zusammenhalt der Gruppe: "Ich habe mich noch nie in einer Gruppe von Menschen so wohl und aufgehoben gefühlt wie mit euch." Moderator Steven erklärte, er sei in der Show für die Teilnehmenden "nicht nur Moderator, sondern auch Freund, Zuhörer, Verbindung zur Außenwelt und vor allem Vertrauensperson" gewesen. Dass das nötig war, unterstreicht auch die Psychologin der Show: "120 Stunden in völliger Dunkelheit haben einen starken Einfluss auf die Psyche." Wer bei "Licht Aus" die Nerven verliert und wer Nerven wie Drahtseile hat, können Zuschauer in sechs Folgen á 30 Minuten verfolgen.

Instagram / timur.turga Timur Turga, Comedian

Getty Images Gloria-Sophie Burkandt im Oktober 2024

