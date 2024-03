Jochen Schropp und sein Norman feiern zweiten Hochzeitstag

Jochen Schropp (45) erinnert sich an seinen großen Tag zurück! Heute vor zwei Jahren hat der Moderator seinem Partner das Jawort gegeben. Er veröffentlichte zu diesem Anlass ein Foto der standesamtlichen Trauung auf Instagram und gratulierte seinem Liebsten zu ihrem zweiten Ehejubiläum. "Oder wie deine Mama sagt: 'zur Baumwollhochzeit. Jetzt ist eure Ehe fester als Papier geworden'", scherzt das TV-Gesicht. Über den süßen Post freuen sich auch einige Promis. "Ihr zwei Schnuckis", schreibt zum Beispiel die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer (31). Der Influencer Riccardo Simonetti (31) gratuliert: "Glückwunsch euch beiden."

Nach der standesamtlichen Trauung im März haben sich Jochen und sein Mann Norman im April 2022 auch im Rahmen einer Zeremonie in Südafrika das Jawort gegeben. Sie heirateten in gemütlicher Gartenatmosphäre, musikalisch begleitet von einem Gospelchor. Bei der großen Feier waren auch einige Promis zu Gast, wie zum Beispiel Jochens langjährige TV-Kollegin Marlene Lufen (53), die Schauspielerin Janina Uhse (34), Serienstar Birthe Wolter (42) und Ex-Prince Charming Nicolas Puschmann (32). Am Abend zuvor hatte es eine fette Party mit Strippern gegeben.

Trotz ihrer Ehe leben Jochen und Norman nicht gemeinsam unter einem Dach. "Wir leben unweit voneinander entfernt und verbringen viel Zeit miteinander, haben aber jeder einen Rückzugsort", hatte der Schauspieler zwei Monate nach der großen Hochzeit im Interview mit Gala ausgeplaudert. Das sei seiner Meinung aber auch nichts, wofür er sich rechtfertigen müsse: "Ich habe gelernt, zu sagen, wenn mir etwas nicht passt und zu mir zu stehen, was in vielen Situationen sehr hilft."

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann Norman im Januar 2024 in Südafrika

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann am Valentinstag

