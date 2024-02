Bald geht's los! Dann startet normale "Big Brother"-Staffel

Schon bald geht es los – Big Brother startet in eine neue Runde! Schon im Dezember wurde bekannt gegeben, dass sich die Fans des Formats über eine neue Staffel mit bisher unbekannten Persönlichkeiten freuen dürfen. Ganze einhundert Tage werden 16 Teilnehmer unter der Aufsicht des großen Bruders ohne Kontakt zur Außenwelt auf engstem Raum leben und in verschiedenen Challenges um den Preis von 100.000 Euro ringen. Und schon im kommenden Monat ist es so weit!

Auf Instagram macht der Streamingdienst Joyn die Neuigkeit publik. "'Big Brother' bringt ab Montag, 4. März auf Joyn 16 sehr unterschiedliche Menschen jedes Alters in seinem Container zur Wohngemeinschaft zusammen", heißt es. Die Zuschauer dürfen sich auch wieder über einen 24-Stunden-Livestream freuen, der schon mit dem Einzug der Kandidaten starten wird – aber auch auf tägliche Zusammenfassungen und wöchentliche Liveshows. Moderiert wird das Spektakel von Jochen Schropp (45) – dieses Mal allerdings ohne Marlene Lufen (53) an seiner Seite.

Die Fans sind schon ganz aus dem Häuschen. "Mega, endlich wieder echtes 'Big Brother'!" oder "Oha, ich bin gespannt und freue mich drauf!", schreiben etwa zwei Follower auf der Social-Media-Plattform. Ein dritter kommentiert wiederum freudig: "Endlich wieder mit 'Normalos'!"

