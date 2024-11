Jochen Schropp nimmt per Medium Kontakt zu seinem Vater auf

Vor 17 Jahren erlebte Jochen Schropp (46) einen tragischen Verlust: Sein Vater verstarb im Alter von 59 Jahren an einer Krebserkrankung. Die tiefe Trauer um seinen Vater trug er sehr lange mit sich herum. Während der Coronapandemie nahm eine spirituelle Heilerin mit ihm Kontakt auf und – wie der Moderator jetzt im Interview mit RTL preisgibt – ermöglichte es ihm, mit seinem verstorbenen Papa Kontakt aufzunehmen. "Es war überhaupt nicht gruselig, ich habe mich einfach gefühlt wie in Watte gepackt, aber im positivsten Sinne. Ich habe mich ganz aufgehoben und behütet gefühlt", erinnert er sich an die Erfahrung. Sie half ihm dabei, mit dem Verlust seines Papas Frieden zu schließen. "Ich habe jetzt durch die Verbindung zu ihm keine Angst mehr vor dem Tod", gesteht Jochen.

Dass das Medium ihm nicht nur irgendwelche Lügen auftischte, wurde für Jochen sehr schnell klar. Die Heilerin nannte ihm nämlich ganz präzise Informationen, die sie nicht aus dem Internet recherchiert haben konnte. "Er hat zum Beispiel gesagt, ich soll mich nicht grämen, dass ich bisher nur zweimal an seinem Grab war, und tatsächlich war ich seit 2007 nur zweimal an seinem Grab – und genau diese Zahl kam eben", schildert der Promi Big Brother-Host. Er erzählt weiter, dass das Medium während der Session "Laub unter ihren Füßen und Rinde an ihren Händen spürte". Das sei für Jochen besonders überzeugend gewesen: Sein Vater war nicht nur Biologielehrer, sondern auch ein begeistertes Mitglied im Vorstand eines Naturschutzbundes.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jochen eine Begegnung mit dem Paranormalen hatte. Schon vor zwei Jahren erzählte er gegenüber Bunte, dass er dank eines Mediums Kontakt mit dem Geist seines Vaters hatte. Damals wies er ihn an, endlich vor den Altar zu treten und seinem Partner Norman das Jawort zu geben. "Als sie dann den Kontakt zu meinem Vater hatte, fragte sie unter anderem: 'Steht eine Hochzeit im Raum? Dein Vater sagt, ihr sollt endlich heiraten, er hat Lust auf eine Party!'", verriet er damals. Norman und Jochen waren zu dem Zeitpunkt schon verlobt gewesen, hatten es aber noch niemandem erzählt.

Getty Images Jochen Schropp und sein Partner Norman, Oktober 2023

Getty Images Jochen Schropp, TV-Moderator

