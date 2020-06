Was für ein schönes Statement! Der Moderator Jochen Schropp (41) outete sich 2018 als homosexuell. Dafür bekam er von seinen Kollegen sehr viel Zuspruch, unter anderem von Joko Winterscheidt (41) oder Riccardo Simonetti (27). Seitdem schwärmte das TV-Gesicht zwar immer wieder von seinem Liebsten, ein Foto zeigte Jochen aber nicht – bis jetzt: Nun teilte er das allererste Pärchenbild im Netz.

Der Instagram-Schnappschuss zeigt die Turteltauben, wie sie sich etwas ins Ohr flüstern und dabei grinsen. Links sieht man Jochen und rechts sein Herzblatt. Sie wirken ziemlich verliebt und glücklich miteinander. Offenbar wollte der 41-Jährige weiterhin die Privatsphäre seines Partners schützen, denn sieht man die beiden nur von der Seite. Das zuckersüße Pic kommentierte der gebürtige Gießener mit: "Happy Pride an alle und Danke für deine bedingungslose Liebe" – wenn das kein Liebesbeweis ist!

Wenigstens ein paar Details über den Mann an seiner Seite, hatte der "Big Brother"-Gastgeber bereits in einem vergangenen Bild-Interview ausgeplaudert: "Mein Freund hat mit der Showbranche nichts zu tun. Er ist Projektleiter in einer Software-Firma. Alle Leute lieben ihn. Eigentlich müsste mein Freund vor die Kamera", erzählte Jochen begeistert.

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp, Moderator

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp im Mai 2020

Getty Images Jochen Schropp im November 2019



