Wie sieht es bei Jan Zimmermann und Tim Lehmann an der Datingfront aus? Die Rheinländer haben sich durch ihre Gewitter im Kopf-Videos einen Namen gemacht – dabei thematisieren sie Jans Tourettesyndrom. Jetzt gibt es eine ganze neue Show: In "Gewitter im Herz dreht es sich ums Thema Dating und die Webstars lernen verschiedene Facetten der Liebe kennen. Doch wartete während der Dreharbeiten eigentlich ein Partner auf sie zu Hause oder gehen beide solo durchs Leben?

"Nein, wir sind beide aktuell in keiner Beziehung", verrät Tim im Promiflash-Interview. Da es sich bei dem neuen Format auch nicht um eine Kuppelshow handle, seien beide auch nicht aktiv auf der Suche nach einem Partner. In ihren Augen hätten sie in Sachen Flirten allerdings auf jeden Fall was auf dem Kasten: "Alleine schon durch unseren Beruf haben wir mit der Zeit gelernt, wie man anderen Menschen begegnet. Daher bin ich der Ansicht, dass Tim und ich auf jeden Fall nicht unbeholfen sind, wenn es darum geht, auf andere Personen zuzugehen", findet Jan.

Jan plaudert im Gespräch mit Promiflash auch über das Abenteuer Dating und welche Rolle seine Krankheit dabei spielt – und verrät: "Schwierigkeiten gibt es durch mein Tourettesyndrom nicht. Ein Hindernis kann es natürlich sein, wenn mein Gegenüber mit den Tics nicht umgehen kann." Aufgrund seiner Tics habe er bisher noch nie einen Korb kassiert.

"Gewitter im Herz" – ab 28. Mai 2021 kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Instagram / timl1302 Tim Lehmann und Jan Zimmermann, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, YouTuber

Anzeige

Instagram / gewitterimkopfyt Tim Lehmann und Jan Zimmermann, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de