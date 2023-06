"Macht's gut": Jan Zimmermann hört mit YouTube-Kanal auf

Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette sagen Auf Wiedersehen! Ganze vier Jahre begeisterten Jan Zimmermann und Tim Lehmann Tausende Zuschauer mit ihren YouTube-Videos, die das Krankheitsbild des Tourette-Syndroms thematisierten. 2020 wurden die beiden mit ihrem Kanal auf Platz zwei der Liste "Top Creator" in Deutschland geführt. Doch jetzt müssen die Fans stark bleiben: Denn Jan und Tim teilten ihr vorerst letztes Video und verabschiedeten sich.

"Ich höre auf. Das mache ich gerade auch mit gemischten Gefühlen", erklärte Jan zu Beginn des YouTube-Videos. Der Hintergrund dieser Entscheidung sei der positive Ausgang seiner Gehirn-OP, der dem Content Creator neue Möglichkeiten eröffne. "Daher werde ich mich aus Social Media zurückziehen und einem regulären beruflichen Alltag nachgehen", gab Jan zu verstehen. Obwohl Tim mit den Tränen zu kämpfen hatte, könne er die Entscheidung seines Freundes nachvollziehen und freue sich für ihn.

Dennoch stellte Tim klar, dass "Gewitter im Kopf" weiterhin bestehen bleiben soll: "'Gewitter im Kopf' steht nicht nur für diesen Kanal, sondern auch für das, was ihr gemeinsam mit uns erschaffen habt. Diesen Raum für Aufklärung und gegenseitiges Verständnis. Und das wird auch so weiterhin bestehen bleiben." Und auch Jan bedankte sich bei seinen Fans für all die Erlebnisse und Erfahrungen, die er in den letzten Jahren sammeln durfte.

Anzeige

Instagram / janzett98 Tim Lehmann und Jan Zimmermann

Anzeige

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann und Tim Lehmann

Anzeige

Instagram / gewitterimkopfyt Tim Lehmann und Jan Zimmermann, "Gewitter im Kopf"

Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung der beiden? Total verständlich! Ich finde es sehr schade. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de