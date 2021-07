Seit wenigen Wochen steht das Leben von YouTube-Star Dillan White (23) auf dem Kopf: Der Webvideoproduzent wurde im Juni völlig überraschend mit dem Tourette-Syndrom diagnostiziert. Nachdem seine Tics von jetzt auf gleich extrem heftig aufgetreten waren, war der Fall klar. Für Dillan aber noch lange kein Grund, den Kopf und seine Karriere in den Sand zu stecken: Wie er Promiflash verrät, hat er sich bereits mit seinem YouTube-Kollegen Jan Zimmermann connectet, der ebenfalls Tourette hat!

"Die Frage wird mir tatsächlich am häufigsten gestellt. Jan hat sich bei mir gemeldet und eine Nachricht geschrieben, in der er mir viel Zuspruch gibt und meinen Umgang zu dem Thema lobt. Darüber habe ich mich sehr gefreut", erklärte der 23-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Jan weiß nicht nur, was es bedeutet, mit der Krankheit zu leben, sondern auch, wie es ist, damit in der Öffentlichkeit zu stehen. Da hatte er sicher nicht nur einen guten Tipp für Dillan auf Lager.

Für Jan ist seine Krankheit sogar der Karrierepush überhaupt: Anfang 2019 startete er zusammen mit seinem besten Freund Tim Lehmann auf YouTube durch. Ihr Kanal Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette, auf dem sie auf unterhaltsame Art und Weise über das Krankheitsbild aufklären, hat inzwischen über zwei Millionen Abonnenten. Auch Dillan will zukünftig weiter transparent mit seinen Followern mit dem Thema umgehen, wie er im Promiflash-Interview erklärt: "Ich liebe das, was ich mache, und möchte das gerne noch lange fortführen – daher war mir direkt klar, dass ich auch öffentlich offen darüber sprechen möchte."

