Wegen Tourette: "Gewitter im Kopf"-Jan plant OP am Hirn

Jan Zimmermann hat eine Entscheidung getroffen! Seit seiner Kindheit leidet der Webstar an dem Tourettesyndrom. 2019 begann er gemeinsam mit seinem besten Freund Tim Lehmann auf ihrem YouTube-Kanal Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette über seine neurologische Krankheit aufzuklären: So begeistern die YouTube-Stars ihre rund 2,14 Millionen Follower regelmäßig mit sachlichen, aber auch sehr humorvollen Videos. Jetzt meldeten sich die beiden aber mit einem ernsteren Thema bei ihren Fans: Jan wird sich am Hirn operieren lassen!

Auf ihrem YouTube-Kanal gaben die beiden Freunde Jans Entscheidung bekannt: "Ich habe mich zu einem chirurgischen Eingriff an meinem Gehirn entschlossen [...] Das Ziel ist eine Reduktion der Tics [...]. Das Tourette-Syndrom wird dadurch nicht geheilt, aber es wird enorm reduziert", erklärte Jan. Obwohl er zuvor bereits von der Möglichkeit einer solchen OP wusste, fand er den Gedanken daran "ein bisschen wild" – bis jetzt: "Ich habe mich dafür entschieden [...], weil ein Leben, in dem das Tourette-Syndrom nicht so extrem hervorkommt, auf jeden Fall einfacher wäre", gestand er sich zudem ein.

Ob die Operation erfolgreich sein und Jan keine unfreiwilligen Ausrufe von sich geben wird, kann er noch nicht sagen – auf die Unterstützung seiner Fans kann er dennoch bauen: "Ich finde es eine [...] gute Entscheidung von Jan und Respekt an Tim, das er Jan so krass unterstützt!" oder "Respekt, dass du dich für diesen Schritt entschieden hast. Wünsche dir eine erfolgreiche OP!", schrieben unter anderem einige User.

Instagram / gewitterimkopfyt Tim und Jan von Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann, YouTube-Star

Instagram / gewitterimkopfyt Tim Lehmann und Jan Zimmermann, "Gewitter im Kopf"

