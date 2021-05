Ist Kailyn Lowry (29) etwa heimlich vor den Traualtar getreten? Eigentlich sind die Fans der Teen Mom-Bekanntheit zuletzt davon ausgegangen, dass sie Single sei. Nach der Trennung von ihrem Ex Chris Lopez gab es zwar Anzeichen einer Reunion – bisher machte die vierfache Mutter diesbezüglich aber nichts öffentlich. Doch sind die beiden etwa still und leise wieder zusammen gekommen – und haben sich noch dazu das Jawort gegeben?

Davon gehen zumindest nun viele Follower aus, nachdem Kailyn ein neues Video auf TikTok hochgeladen hatte. Zusammen mit ihrer Freundin Vee Rivera machte sie einen viralen Trend mit, bei dem man sich immer zwischen zwei Kategorien entscheiden muss. Als die Frage lautet "Single oder verheiratet?" will sich die Blondine zunächst als solo outen, wird von ihrer Freundin aber in die andere Ecke gezogen. Hat sie damit etwa so ganz nebenbei ihre Hochzeit verkündet?

Für Kailyn wäre es nicht die erste Ehe. Sie hatte dem Vater ihrer Kinder, Javi Marroquin, im Jahr 2012 das Jawort gegeben. Vor drei Jahren war ihre Beziehung allerdings geendet. Ob die 29-Jährige nun wieder einen Ring am Finger trägt – darüber lässt sie ihre Fans bisher im Unklaren.

Instagram / kaillowry Chris Lopez und Kailyn Lowry

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Kindern im August 2020

Getty Images Javi Marroquin und Kailyn Lowry, bekannt aus "Teen Mom 2"

