Für Kailyn Lowry ist Co-Parenting mit Ex Javi ein Auf und Ab

Kailyn Lowry (32) und Javi Marroquin gingen von 2012 bis 2017 gemeinsam durchs Leben. Die Teen Mom-Stars teilen sich das Sorgerecht für ihren Sohn Lincoln. Doch wie funktioniert die gemeinsame Kindererziehung als Ex-Paar? Im Interview mit Us Weekly findet Kailyn ehrliche Worte. "Es geht auf und ab. An manchen Tagen ist es wirklich toll. An anderen Tagen haben wir ein paar Hindernisse auf dem Weg", gesteht die siebenfache Mutter. Trotz der Konflikte will die US-Amerikanerin positiv bleiben: "Wir geben unser Bestes."

Mit ihrem Ex-Partner Jo Rivera hat Kailyn noch ein weiteres Kind: Sohn Isaac. Ihre Söhne Lux und Creed hat sie zusammen mit ihrem Ex-Freund Chris Lopez. In Sachen Co-Parenting ist die Fernsehpersönlichkeit also eine echte Expertin. Im Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin wird die 32-Jährige deshalb nach einem Tipp zur geteilten Kindererziehung gefragt. Die wichtigste Lektion, die sie über die Jahre gelernt habe, sei für sie, die Privatsphäre des anderen zu wahren. "Das meiste nicht ins Internet stellen", macht Kailyn deutlich.

Erst vor wenigen Monaten wurde die "Teen Mom"-Bekanntheit erneut Mama – und das sogar gleich zweimal. Im Dezember 2023 begrüßte sie zusammen mit ihrem Partner Elijah Scott Zwillinge auf der Welt. Ihre Tochter Valley und ihr Sohn Verse hatten jedoch keinen leichten Start. Nach der Geburt mussten die Neugeborenen eine Zeit lang auf der Intensivstation versorgt werden. Inzwischen sind Kailyns Twins wieder putzmunter und die siebenfache Mutter kann das Familienleben in vollen Zügen genießen.

Getty Images Kailyn Lowry und ihre Kinder im Mai 2023

Instagram / kaillowry "Teen Mon"-Bekanntheit Kailyn Lowry mit ihren Kindern

