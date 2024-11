Kailyn Lowry verbringt Weihnachtsfeiertage ohne ihre Kinder

Kailyn Lowry (32), bekannt aus der Reality-TV-Show "16 and Pregnant", plant auch in diesem Jahr die Weihnachtsfeiertage ohne ihre sieben Kinder zu verbringen. Stattdessen werden diese die Festtage bei ihren Vätern verbringen, wie Kailyn gegenüber E! News verriet. "Ich richte eigentlich keine Feiertage aus", erklärte die 32-Jährige und fügte hinzu: "Meine Kinder gehen zu ihren Vätern, und dort haben sie große Familien, die sie lieben. Ich freue mich, sie für die Feiertage dorthin zu schicken."

Kailyn ist Mutter von sieben Kindern. Ihren ältesten Sohn Isaac bekam sie 2010 gemeinsam mit Jo Rivera, während Lincoln 2013 zur Welt kam und Javi Marroquin als Vater hat. Lux und Creed sind die Söhne von Chris Lopez, geboren 2017 und 2020. Ihren jüngsten Sohn, Rio, und die Zwillinge Verse und Valley hat sie mit ihrem aktuellen Partner Elijah Scott. Im Gespräch mit Us Weekly verriet Kailyn, was ihre Beziehung zu ihrem Verlobten Elijah von ihren vorherigen Partnerschaften abgrenzt. So versuche sie, ihn nicht in unnötige Konflikte der Vergangenheit zu verwickeln und gemeinsames Co-Parenting effektiv zu gestalten.

Seit ihrer Teilnahme an "16 and Pregnant" sowie Teen Mom 2 geht Kailyn offen mit ihren Beziehungen und ihrem Leben als siebenfache Mutter um. Sie hat häufig über die Herausforderungen der Co-Elternschaft gesprochen, aber auch darüber, wie wichtig es ihr ist, dass ihre Kinder starke Bindungen zu ihren Vätern haben. Neben ihrer Rolle als Mutter ist sie auch als Autorin und Podcasterin erfolgreich und teilt ihre Erfahrungen und Ratschläge mit einer großen Fangemeinde.

Instagram / kaillowry "Teen Mon"-Bekanntheit Kailyn Lowry mit ihren Kindern

Instagram / https://www.instagram.com/kaillowry?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0Mz Kailyn Lowry, 2024

