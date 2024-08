Nach Zwillingsgeburt: Kailyn Lowry und Elijah sind verlobt

Kailyn Lowry (32) und Elijah Scotts Zwillinge erblickten im Dezember 2023 das Licht der Welt. Jetzt hat die Teen Mom-Darstellerin eine weitere wundervolle Neuigkeit zu verkünden: In einer aktuellen Folge des "Coffee Convos"-Podcasts enthüllt sie gegenüber Co-Host Lindsie Chrisley, der ein funkelnder Ring auffiel: "Nein, ich bin nicht verheiratet. Das ist die Art von Ring, die man bekommt, bevor man heiratet." Weiter erklärt die TV-Bekanntheit zudem, dass Elijah sie ganz nebenbei fragte, ob beide den Bund der Ehe eingehen wollen. Daher machte die Medienpersönlichkeit die freudige Neuigkeit nicht mit einem offiziellen Statement publik.

Neben den Zwillingen Valley und Verse ist Kailyn außerdem Mutter von fünf weiteren Kindern. Sie und ihr Verlobter wurden 2022 bereits Eltern von Rio. Gemeinsam mit Javi Marroquin hat die 32-Jährige einen Sohn namens Lincoln. Jo Rivera und sie begrüßten 2010 den gemeinsamen Sohn Isaac. Zudem stammen die Jungs Lux und Creed aus einer früheren Beziehung mit ihrem Ex Chris Lopez. Mit der Familienplanung hat die siebenfache Mama aber offenbar noch nicht ganz abgeschlossen und plauderte im Podcast "Barely Famous" aus, dass sie mithilfe einer Leihmutter zum achten Mal Nachwuchs bekommen wolle.

Was das Co-Parenting anbelangt, läuft es aber nicht immer ganz leicht für Kailyn. Das verriet sie in einem Interview mit Us Weekly und bezog sich auf ihren früheren Partner Javi: "Es geht auf und ab. An manchen Tagen ist es wirklich toll. An anderen Tagen haben wir ein paar Hindernisse auf dem Weg." Dennoch zeigte sich die gebürtige US-Amerikanerin zuversichtlich und betonte: "Wir geben unser Bestes."

Instagram / kaillowry Elija Scott und Kailyn Lowry im Mai 2022

Instagram / kaillowry "Teen Mon"-Bekanntheit Kailyn Lowry mit ihren Kindern

