Das scheint ein feuchtfröhlicher Abend gewesen zu sein! Hugh Grant (60) und Drew Barrymore (46) verbindet eine jahrelange Freundschaft. Sogar während seines Skandals im Jahr 1995, als er in flagranti mit einer Prostituierten erwischt worden war, stand ihm die Hollywood-Beauty unterstützend zur Seite. Doch im Laufe der Jahre scheinen sich auch einige skurrile Anekdoten angestaut zu haben. Eine davon teilten die zwei Filmstars nun: Vor Jahren haben die beiden betrunken miteinander rumgemacht!

In einem Interview bei der Drew Barrymore Show rollte die 46-Jährige diese Geschichte, über die sie nie zuvor gesprochen haben, wieder auf. Damals sei sie nach einigen Drinks in ein Restaurant gekommen und habe den "Notting Hill"-Star dort erspäht. "Und anstatt Hallo zu sagen, habe ich dich einfach am Kragen gepackt und angefangen, dich zu küssen", erinnerte sich die Schauspielerin. Ihr Kollege sei zwar überrascht gewesen, habe sich aber keineswegs daran gestört. "Dann haben wir geflirtet und irgendwann habe ich dann gesagt 'Okay, tschau, wir sehen uns'", berichtete Drew weiter.

Auch Hugh kann sich noch gut an diese Situation erinnern. "Das war wirklich bizarr. Ich war auch sehr betrunken und war mit sehr netten, aber nicht betrunkenen Führungskräften aus Los Angeles unterwegs", berichtete der 60-Jährige. Diese seien entsprechend überrascht gewesen, als er nach der zehnminütigen Knutscherei wieder an den Tisch zurückkehrte und am Gespräch über ein Filmskript anknüpfte.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Hugh Grant bei der Premiere von "Music and Lyrics", 2007

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Hugh Grant bei der "Music and Lyrics"-Premiere in London, 2007

Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Drew Barrymore bei den Golden Globes, 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de