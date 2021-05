Sarah Engels (28) hat endlich ihren Julian (28) geheiratet – und auch ihr Ex-Mann Pietro Lombardi (28) sendet Glückwünsche! Eigentlich hat der Sänger gerade ordentlich mit der Technik zu kämpfen und nur ein kaputtes Handy zur Hand. Nach einem Wasserschaden ist Letzteres nämlich hinüber und auch sein geliehenes iPhone 6 will nicht so richtig funktionieren. Doch um der Mutter seines Sohnes Alessio (5) zur Hochzeit zu gratulieren, hat der Musiker wohl doch einen Weg gefunden. Im Netz teilte er nun liebe Worte an Sarah und Julian.

In seiner Instagram-Story teilte der 28-Jährige ein Foto des Brautpaares und schrieb dazu wohlwollende Worte an das frischgetraute Ehepaar. "Glückwunsch euch beiden! Ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Weg", verkündete der "Señorita"-Interpret und schwärmte über Sarahs neue Beziehung. "Ihr seid ein tolles Paar! Haltet immer fest an eurer Lieber, euer Pie", schrieb er in seinem Post weiter.

Ob er selbst bei der Zeremonie zugegen war, verrät Pietro allerdings nicht. Immerhin hat er sich schon im März als Hochzeitssänger der beiden angepriesen. "Ich performe 'Call My Name' – Piano-Version", hatte der einstige DSDS-Sieger damals in seiner Instagram-Story angekündigt und zudem versichert: "Sarah hat mich schon gebucht."

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

