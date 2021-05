Sarah (28) und Julian Engels (28) können ihr Glück kaum fassen! Nachdem sich die beiden im November vergangenen Jahres verlobt hatten, gaben sie am Sonntagnachmittag bekannt, dass sie geheiratet haben. Mit zwei Schnappschüssen von Braut und Bräutigam teilten sie die fröhlichen Neuigkeiten mit ihren Fans – und verrieten erst mal keine weiteren Details. Doch nun meldete sich Sarah erneut und gab ein paar Einzelheiten zu dem besonderen Tag preis!

In ihrer Instagram-Story verriet Sarah, dass die Feier nur im engsten Familienkreis stattgefunden hatte. "Ich glaube, gerade das war eigentlich so besonders und so magisch", erklärte die 28-Jährige glücklich. "Es hätte einfach nicht schöner sein können", betonte sie mehrfach. Danach bestätigte die Musikerin außerdem, dass sie und ihr Ehemann ihren Mädchennamen Engels angenommen hätten.

Die Hochzeit im engsten Familienkreis war sicherlich auch der andauernden Gesundheitslage geschuldet, jedoch scheint sie die Ruhe genossen zu haben. Zu ihrer ersten Hochzeit mit Pietro im Jahr 2013 konnte sie sich vor Reportern schließlich kaum retten und es waren stets viele Kameras auf sie gerichtet. Diesmal war es anders. "Es war einfach perfekt", schwärmt sie nun.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Collage: Sarah Lombardi und Julian Büscher

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian Büscher, Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher kurz nach ihrer Verlobung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de