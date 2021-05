Wollen Luigi Birofio und Michelle Daniaux eines Tages heiraten? Der Baden-Württemberger und die Innsbruckerin lernten sich in der vergangenen Ex on the Beach-Staffel kennen und wurden wenig später ein Paar. Momentan führen sie zwar noch eine Fernbeziehung – sie suchen aber schon zusammen nach einer Wohnung. Doch wie sieht es mit einem weiteren Schritt in ihrer gemeinsamen Zukunftsplanung aus? Was das Thema Heiraten betrifft, war Gigi bislang nämlich eher skeptisch.

"Also eigentlich war ich jetzt nie wirklich der Typ, der gerne heiraten würde, aber ich finde, wenn sich zwei Menschen lieben und wir für immer zusammen sein wollen, ist es kein Problem", erklärte der diesjährige Kampf der Realitystars-Teilnehmer im Promiflash-Interview. Für ihn und Michelle sei momentan aber noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür, den Bund fürs Leben zu schließen. "Wir sind 21, wir sind erst ein Jahr zusammen. Also wir machen uns jetzt keinen Stress", betonte der Influencer.

Auch in Sachen Babyplanung wollen ich die beiden Reality-TV-Teilnehmer etwas Zeit lassen. "Wir beide fühlen uns noch ein bisschen zu jung dafür, Kinder zu bekommen", erzählte Michelle. Außerdem scherzte Gigi, im Kopf manchmal noch selbst ein Kind zu sein.

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio im Frühjahr 2021

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

