Wagen sie den nächsten Schritt? Am Set von Ex on the Beach haben sich Luigi Birofio und Michelle Daniaux im vergangenen Jahr kennengelernt. Seitdem sind die beiden ein Paar – und richtig glücklich miteinander! Doch während er in Stuttgart wohnt, ist sie in Innsbruck zu Hause. Die rund 330 Kilometer Entfernung stellen die Beziehung auf eine harte Probe. Promiflash verriet das TV-Couple jetzt, wieso es die Wohnungssuche trotzdem ruhig angehen lässt.

Was die erste gemeinsame Bleibe angeht, zeigten sich Gigi und Michelle im Promiflash-Interview ganz gelassen: "Beim Thema Wohnung gucken wir gerade, aber alles ganz in Ruhe und ohne Stress." Natürlich würden sich die beiden freuen, sich ganz ohne Aufwand jederzeit nah sein zu können, doch es bringe nichts, die Sache zu überstürzen: "Es soll ja auch perfekt sein und das braucht seine Zeit."

In diesem Frühjahr waren die beiden ohnehin noch viel weiter voneinander getrennt: Denn Gigi nahm als Kandidat an der zweiten Staffel von Kampf der Realitystars teil, die von März bis April in Thailand produziert wurde. Dort trat er gegen Stars wie Andrej Mangold (34) und Gina-Lisa Lohfink (34) um ein Preisgeld von 50.000 Euro an.

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi, "Ex on the Beach"-Stars

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio im Frühjahr 2021

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio im Mai 2021

