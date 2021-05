Sind Luigi Birofio und Michelle Daniaux bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Die Reality-TV-Stars haben sich im vergangenen Jahr am Set von Ex on the Beach kennengelernt. Seitdem gehen die zwei Turteltauben gemeinsam durchs Leben – und scheinen dabei richtig glücklich miteinander zu sein. Doch könnten sich die beiden auch schon vorstellen, eine Familie zu gründen? Darüber sprechen sie nun mit Promiflash.

"Wir beide fühlen uns noch ein bisschen zu jung dafür, Kinder zu bekommen", gibt die 21-Jährige im Gespräch mit Promiflash ehrlich zu. Das Paar ist sich aber einig, dass sie eines Tages auf jeden Fall Eltern werden wollen – nur eben jetzt noch nicht. "Ich bin selber noch ein Baby im Kopf", witzelt Gigi. Dem stimmt auch die einstige Temptation Island-Teilnehmerin zu: "Ja, ich habe schon ein Kind. Ich brauche jetzt nicht gleich noch mehr Kinder."

Obwohl die Turteltauben die Familienplanung noch nicht in Angriff nehmen, dürfen sich die beiden trotzdem über Zuwachs freuen: Ihre Kollegin Maddi Henderson (27) hat nämlich gerade ihr erstes Baby zur Welt gebracht! Auf das kleine Mädchen sind Gigi und Michelle schon sehr gespannt: "Wir freuen uns auf jeden Fall sehr für Maddi [...]. Wir stehen da voll und ganz hinter ihr."

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, TV-Sternchen

