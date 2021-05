Im Gegensatz zu ihren Germany's next Topmodel-Kolleginnen hält sich Dascha Carriero (21) auf Instagram und Co. eher zurück. Es vergehen oft mehrere Tage, bis sie sich in ihren Storys wieder persönlich bei ihren Followern meldet. Promiflash erklärt sie jetzt: "Ich bin halt anders als die Anderen." Sie selbst interessiere sich nicht für alltägliche Dinge aus dem Leben prominenter Personen, deshalb zeige sie so etwas auch nicht auf ihrem Account.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de