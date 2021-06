Rebel Wilson (41) ist superstolz auf ihr neues Ich! Die australische Schauspielerin hat ihrem Gewicht vergangenes Jahr den Kampf angesagt – und sichtbar abgenommen. Bei ihrem letzten Update Anfang des Jahres gab die "Isn’t It Romantic"-Darstellerin an, bereits 30 Kilo leichter zu sein. Doch inzwischen sind bei der Drehbuchautorin offenbar noch mehr Pfunde gepurzelt: Auf neuen Fotos präsentiert Rebel sich jetzt nämlich noch schlanker!

Via Instagram veröffentlichte sie am Sonntag eine hübsche Bilderreihe von sich. Die 41-Jährige posiert hier in einem Privatjet und bezaubert in einem schicken Ensemble: Rebels hautenges schwarzes Outfit – bestehend aus einer Radlerhose und einem Off-Shoulder-Top – umschmeichelt ihre erschlankten Kurven vorteilhaft. Dazu kombinierte die Australierin eine XXL-Sonnenbrille, Sandaletten und eine dunkelgrüne Handtasche. Besonders exquisit: Der halbe Look stammt von der Designermarke Yves Saint Laurent.

Fans und Freunde sind hin und weg von dem Anblick – darunter auch Rebels Schauspielkolleginnen! Vanessa Hudgens (32) betont in der Kommentarspalte: "Du bist so süß!" Und Tasha Smith (50) schwärmt: "Meine wunderschöne Freundin". Wie gefällt euch die Stand-up-Komikerin auf den Bildern? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Mai 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Mai 2021

