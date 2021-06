Für Evanthia Benetatou (29) heißt es in den kommenden Tagen: Kartons packen! Die hochschwangere Influencerin erklärte schon kurz nach der Trennung von ihrem Verlobten Chris Broy, sich nach einer neuen Bleibe umzuschauen. Und wenige Wochen vor der Geburt ihres Sohnes ist die Düsseldorferin jetzt tatsächlich fündig geworden: Schon am kommenden Wochenende soll es für die werdende Mama in ihr neues Zuhause gehen.

"Ja, ich strahle bis über beide Ohren, denn ich stehe vor meiner neuen Wohnung", freute sich Eva jetzt in ihrer Instagram-Story und gewährte ihren Followern auch schon einen kurzen Einblick in die Räumlichkeiten. Aktuell seien noch ein paar Bauarbeiter am Werkeln, um die Wohnung nach den Wünschen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin herzurichten. Das Haus sei nämlich ein Neubau und damit ein Erstbezug. "Bis Ende der Woche sollte alles fertig sein und dann kann ich am Wochenende einziehen", verriet sie weiter.

Die ersten Sachen für das Kinderzimmer habe Eva schon besorgt – genau wie ein paar andere Möbel. Allerdings steht trotzdem noch einiges auf ihrer To-do-Liste. "In den nächsten Tagen werden wir noch in ein paar weitere Möbelhäuser fahren und zu Hause müsste auch noch einiges vorbereitet werden", betonte sie. Am Samstag soll der Umzug dann starten.

Instagram / chris_b.___ Chris Broy und Eva Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021 in Düsseldorf

