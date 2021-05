Alles auf Anfang! Hinter Evanthia Benetatou (29) liegen turbulente Wochen. Der Grund: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Verlobter Chris haben sich überraschend getrennt. Obwohl die zwei ein gemeinsames Kind erwarten, scheint das Ende der Beziehung endgültig zu sein. Eva hat allerdings beschlossen, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und nach vorne zu schauen – und daher sucht die Schwangere jetzt eine neue Bleibe.

Während sie zunächst weiterhin in der Wohnung lebte, die sie zuvor mit ihrem Ex geteilt hatte, wird es nun offenbar doch Zeit für eine Luftveränderung. "Heute Nachmittag habe ich einen Besichtigungstermin und schaue mir eine neue Wohnung an", bringt die werdende Mama ihre Follower in ihrer Instagram-Story auf den neuesten Stand. Weitere Details verrät sie dazu nicht. Nur so viel: Es sei die erste Besichtigung, die sie in dieser Woche wahrnehme.

Eva, für die die aktuelle Lage alles andere als einfach ist, möchte ihre Schwangerschaft dennoch in vollen Zügen genießen – immerhin ist sie bereits in der 33. Woche und läutet damit schon bald den Endspurt ein. "Komme, was wolle, ich lasse mir meine Freude und mein Lächeln von nichts und niemandem nehmen [...]. Ich sage immer, das Leben hat einen Plan, und auch wenn es jetzt im Moment schwer ist, das alles zu verstehen, glaube ich immer noch an das Gute und das Positive", versicherte die 29-Jährige vor Kurzem ihren Fans.

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

