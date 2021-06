Domenico De Cicco (38) braucht einen Tapetenwechsel! Der Reality-TV-Star, der 2017 durch seine Teilnahme an Die Bachelorette bekannt wurde, hat erst kürzlich eine Immobilie in Linsengericht gekauft, die er nun mit viel Schweiß und Liebe renoviert! Das Reihenhaus seiner Wahl befindet sich genau in der Straße, in der auch seine Mutter wohnt. Und bei der ist der 38-Jährige übergangsweise wieder untergekommen, wie er jetzt erzählt.

"Ich wohne zur Zeit wieder bei meinen Eltern im Kinderzimmer", gesteht der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat jetzt im Interview mit Promiflash und fügt überglücklich an: "Aber es ist immer schön, dass man eine tolle Familie hat, die einen stärkt." Nicht zuletzt weil er momentan viel Zeit auf der Baustelle verbringt, ist seine nahe gelegene Jugendbude deshalb ein temporärer Wohnort, mit dem er sich gut arrangieren kann. "Im Kinderzimmer ist es zwar ein bisschen eng, aber es lässt sich leben", lautet Domenicos Fazit.

Mit der Organisation verschiedenster Gewerke hatte er zuletzt alle Hände voll zu tun. "Wir mussten erst mal alles rausholen: die Tapeten, die Türen...", erzählt der Hausbesitzer, der glücklich ist, dass die Strom- und Wasserleitungen sowie das Dach mittlerweile schon fertiggestellt sind. "Jetzt müssen noch die Fenster gemacht werden und der Anbau", berichtet der Vater einer Tochter, der hofft, im September oder Oktober in sein neues Heim einziehen zu können.

