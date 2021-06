Kim Kardashian (40) hat ordentlich was zu feiern! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit lässt ihre Fangemeinde fast täglich an ihrem Privatleben im Netz teilhaben. Dabei begeistert sie ihre Community oft mit heißen Fotos. Egal ob Bikini oder hautenges Kleid – die vierfache Mutter weiß ihre Kurven stets in Szene zu setzen. Jetzt hat Kim bereits 225 Millionen Abonnenten auf Instagram – und zu diesem Anlass heizt sie ihren Followern ordentlich im Bikini ein!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 40-Jährige zwei sexy Schnappschüsse in einem schwarzen Bikini. Während sie sich auf einem Bild in der Sonne rekelt, gewährt sie ihren Fans auf einem Weiteren Blick auf ihre berühmte Kehrseite. "225 Millionen – ich liebe euch für immer", freut sich Kim über den Erfolg. Ihrer Community scheint sie mit diesen Aufnahmen gänzlich den Atem zu verschlagen. Innerhalb von gerade einmal zwei Stunden wurde der Post bereits fast drei Millionen Mal geherzt!

Vergangene Woche hatte die US-Amerikanerin jedoch viele Follower ziemlich verärgert, als sie ein Bild in einem orangefarbenen Zweiteiler gepostet hatte. Einige User waren sich sicher, dass das Model bei dem Schnappschuss ordentlich mit Photoshop nachgeholfen habe. "Die Tatsache, dass sie ihre Hüften jetzt schmaler retuschiert...", kommentierte nur einer von zahlreichen empörten Abonnenten unter dem Beitrag.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juni 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

