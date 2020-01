Lucas Grabeel (35) hat eine weitere Rolle in der beliebten TV-Highschool ergattert! Seit 2004 ist der Schauspieler in diversen Filmen zu sehen. Der große Durchbruch gelang dem Sänger jedoch in der Disney-Produktion High School Musical. Dort war er neben Zac Efron (32) und Vanessa Hudgens (31) in seiner Rolle als Ryan Evans zu sehen. Jetzt dürfen sich die Fans der Musicalreihe freuen: Der Tänzer kehrt für einen Gastauftritt ans Set der Fernsehserie zurück!

Über ein Jahrzehnt ist es her, dass der Blondschopf mit seinen TV-Klassenkameraden den Beginn der Sommerferien gefeiert hat. Nun wird der 35-Jährige in den neuen Folgen der "High School Musical"-Serie sich selbst darstellen: "Er ist eine gute Mischung aus Ryan und Lucas", erklärte der "Milk"-Darsteller seine Rolle gegenüber TV Line. Beim Dreh mit Kate Reinders alias Miss Jenn durfte er sogar Ryans alte Hüte tragen.

Die Aufzeichnungen haben dem Hollywood-Star offensichtlich sehr viel Spaß bereitet: "Ich hatte eine tolle Zeit mit diesen Leuten", schwärmte er. Der Gastauftritt des US-Amerikaners wird auf dem kostenpflichtigen Sender Disney+ ausgestrahlt.

Instagram / mrgrabeel Lucas Grabeel im August 2019

Getty Images Kate Reinders im August 2019

Getty Images "High School Musical"-Cast im Mai 2006

