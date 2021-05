Bald erfahren die Lupin-Fans endlich, wie die packende Geschichte weitergeht! Als die französische Serie mit Omar Sy (43) in der Hauptrolle im Januar auf Netflix erschien, eroberte sie direkt die Charts der Streamingplattform. Doch die Story rund um den Hauptcharakter Assane Diop, der auf den Spuren des Meisterdiebs Arsène Lupin wandelt, endete ganz abrupt und mit einem Mega-Cliffhanger. Im Juni erscheint nun der langersehnte zweite Teil von "Lupin" auf Netflix!

Das gab Netflix nun auf all seinen Kanälen bekannt: "Lupin" wird am 11. Juni endlich fortgesetzt! Und damit nicht genug: Außerdem dürfen die Nutzer sich am 18. Juni über eine brandneue Staffel der Hitserie Élite freuen – sowie auf die zweite Staffel der beliebten Kuppelshow Finger weg! am 24. Juni. Zudem erscheint am 4. Juni mit "Sweet Tooth" eine ganze neue Serie, die auf den gleichnamigen DC-Comics basiert.

Auch an der Filmfront hat Netflix wieder einiges zu bieten: Schon am 1. Juni geht der Kinostreifen Spider-Man: Far From Home mit Hottie Tom Holland (24) online. Am 3. Juni erscheint der neue Sailor-Moon-Streifen "Pretty Guardian Sailor Moon Eternal". Am 18. Juni kommt "Fatherhood" mit Hollywoodstar Kevin Hart (41). Und am 20. Juni erscheint das Drama-Meisterwerk Joker mit Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix (46). Worauf freut ihr euch am meisten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Carla Díaz, Diego Martin, Martina Cariddi und Manu Ríos in "Élite"

Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

