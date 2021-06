Süße Versöhnung bei Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31)? Vor wenigen Tagen gaben der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer und der Bachelor in Paradise-Star ihre Trennung bekannt. Zwischen den zweien hatte es in der Vergangenheit immer wieder gekriselt. Nach dem Auf und Ab haben sie sich zuletzt entschieden, endgültig einen Schlussstrich zu ziehen und in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Gibt es jetzt wieder Hoffnung auf ein Comeback? Promiflash-Leser erwischten sie in trauter Zweisamkeit in Köln.

Promiflash liegen Bilder vor, die die einstigen Turteltauben bei einem Bummel durch die Kölner Innenstadt zeigen. "Beide liefen entlang der Ehrenstraße. Sie gaben sich keinerlei Mühe, ihre Zweisamkeit zu verstecken. Sie wirkten sehr vertraut", berichtet ein Insider und ergänzt: "Nach einer Trennung sah das nicht aus. Eher nach einem Ausflug eines Liebespaares." Auf den Fotos laufen die zwei zwar mit etwas Abstand hintereinander her – das soll sich wenig später aber geändert haben...

Wie der Augenzeuge verrät, habe Sam sogar sein Essen mit seinem Ex geteilt: "Rafi aß von Sams Pizza. Es hatte fast etwas von Susi und Strolch." Auch wenn die Gesichter der Kölner auf den Bildern nicht zu erkennen sind – beweist ihre Kleidung ganz eindeutig, dass es sich um die beiden handelt: In ihren jeweiligen Social-Media-Storys waren Rafis rotes Tanktop und der gleichfarbige Pullover des 30-Jährigen ebenfalls zu sehen.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan in Köln

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Reality-TV-Bekanntheit

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan in Köln

