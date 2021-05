Sam Dylan (30) trägt nicht mehr länger die rosarote Brille: Der ehemalige Prince Charming-Kandidat ist wieder Single! Über eineinhalb Jahre war er mit Ex-Bachelorette-Teilnehmer Rafi Rachek (31) liiert. Nachdem der ehemalige Rosenanwärter sich im Oktober 2019 bei Bachelor in Paradise geoutet hatte, machte er zwei Monate später die Beziehung zu Sam öffentlich. Ihre Liebe findet nun aber ein jähes Ende, wie Sam nun bestätigt!

In einer Instagram-Story erklärte Sam gerade: "Leider ist der Punkt gekommen, an dem es nicht weitergeht. Ich habe mich von Rafi getrennt. Ich kann diese Worte gerade nicht selbst aussprechen. Selbst beim Schreiben zittern mir die Hände. Ich fühle mich gerade einfach leer." Der einstige Dschungelcamp-Anwärter habe gemerkt, dass er seinen Kummer in den vergangenen Tagen nicht mehr vor seinen Followern verstecken konnte. Deswegen wohl nun auch das offizielle Statement.

Wie schlecht es Sam gerade mit der Trennung geht, machte er ebenfalls deutlich: "Ich hoffe, das Gefühl geht schnell vorbei. Ich hoffe auch, dass wir das Ganze in Frieden zu Ende bringen können. Ich möchte die letzten knapp zwei Jahre in guter Erinnerung behalten", schloss er ab. Hättet ihr erwartet, dass die beiden sich trennen?

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Anzeige

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Weihnachten 2019

Anzeige

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan auf Mallorca im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de