Sarafina Wollny (26) gibt ein Body-Update! Die TV-Bekanntheit und ihr Mann Peter Wollny (28) begrüßten Ende Mai die Zwillinge Emory Maximilian und Casey Maximilian einige Wochen zu früh auf der Welt. Mittlerweile gewährt die frischgebackene Mutter ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag – ein erstes Foto der beiden Babys bekamen die Follower auch schon zu Gesicht. Kurz nach der Geburt präsentierte Sarafina jetzt ganz stolz ihren After-Baby-Body im Netz!

In ihrer Instagram-Story postete die 26-Jährige ein Spiegelselfie von sich. Auf dem Schnappschuss ist die Blondine deutlich erschlankt, worüber sie sich sehr freut: In 19 Tagen hat sie nämlich bereits 18 Kilogramm abgenommen! "Sechs Kilogramm davon waren Schwangerschaftskilos", verriet sie unter dem Beitrag. Mittlerweile wiegt Sarafina insgesamt zwölf Kilogramm weniger als vor ihrer Babybauchzeit – und das sieht man ihr auch deutlich an!

Dass die Entbindung ihrer zwei Söhne sehr nervenaufreibend war, hatte die Beauty bereits Ende Mai durchblicken lassen. Die Sprösslinge mussten nämlich per Not-Kaiserschnitt geholt werden. "Es ist alles sehr, sehr anstrengend, aber das machen wir alles sehr, sehr gerne für die Bauchzwerge", berichtete sie wenige Tage nach der Geburt gegenüber RTL.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de