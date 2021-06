Wie weit ist Sarah Engels (28) bereits? Diese Frage stellen sich seit Sonntagmittag bestimmt viele Fans, denn: Die Sängerin hat ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht! Es ist das erste gemeinsame Kind für die Mama des kleinen Alessio (5) und ihren frischgebackenen Ehemann Julian Engels (28). In welchem Schwangerschaftsmonat die baldige Zweifachmama sich befindet, verriet sie bisher nicht, aber: Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass Sarah mindestens seit März Bescheid weiß...

Schwangerschaftstest in Portugal

Im Zuge ihrer süßen Babynews veröffentlichte die 28-Jährige zwei Fotos, die offenbar kurz nach oder an dem Tag entstanden sind, als sie und Julian von der Schwangerschaft erfahren haben: Sarah hält hier nämlich stolz den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Diese Bilder sind augenscheinlich in ihrem Portugal-Urlaub vergangenen März entstanden.

Keine Fotos mit Bauch

Apropos Bilder aus dem Portugal-Urlaub: Seitdem hat Sarah auf ihrem Instagram-Kanal auch ihren Bauch nicht mehr gezeigt oder ihn geschickt verborgen – beziehungsweise nur Throwback-Aufnahmen veröffentlicht. Das letzte aktuelle Foto, auf dem man ihre Körpermitte sieht, teilte sie im März. Das ist vermutlich kein Zufall!

Schwangerschaft sieht fortgeschritten aus

Zu der Theorie, dass Sarah ungefähr im März von ihrem zweiten Baby erfahren hat, passt auch die Größe ihres Babybauchs: Wie das erste Video von ihrem bereits kugelrunden Bäuchlein zeigt, scheint sie das erste Trimester – also die ersten drei Monate – der Schwangerschaft fast geschafft oder bereits hinter sich zu haben.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im April 2021 in Köln

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige

Glaubt ihr, Sarah wird ihre genaue Schwangerschaftswoche noch verraten? 2954 Stimmen 2216 Ja, ganz bestimmt! 738 Nein – ich denke, das will sie privat halten...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de