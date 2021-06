Riesenneuigkeiten bei Sarah Engels (28)! Erst vor ein paar Tagen machte die Musikerin offiziell, dass sie ihren Freund Julian (28), der jetzt auch ihren Nachnamen trägt, heimlich geheiratet hat. Die Turteltauben gaben sich bei einer romantischen Zeremonie im kleinen Kreise das Jawort. Kurz darauf wartet jetzt die nächste Mega-Überraschung auf die Fans der Engels: Sarah ist wieder schwanger – sie und Julian bekommen ein Baby!

Das gab die Mama des kleinen Alessio (5) jetzt voller Stolz auf Instagram bekannt. Dort teilte Sarah ihr supersüßes Hochzeitsvideo mit Julian und verriet in der Bildunterschrift: "Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch. Wir sind so unendlich glücklich und dankbar, sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten." Weiter schwärmt Sarah: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen."

"Die letzten Monate" war Sarah also schon schwanger – das bedeutet: Als Sarah und Julian sich kürzlich das Jawort gegeben haben, trug die Beauty bereits ein Kind unter dem Herzen! Angesehen hat man ihr das auf den Aufnahmen aber nicht – obwohl ihr elegantes Hochzeitskleid ziemlich eng geschnitten war. Heißt das etwa, dass die Hochzeit schon länger zurückliegt als gedacht?

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels kurz nach ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels und Alessio Lombardi-Engels

Anzeige

Seid ihr von Sarahs Baby-News überrascht? 7667 Stimmen 4341 Ja, das kam jetzt doch alles ganz schnell! 3326 Nee, damit habe ich schon gerechnet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de