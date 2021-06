Sie geben die Hoffnung auf ihre Rückkehr einfach nicht auf! Von 2005 bis 2014 spielte Sandra Oh (49) in Grey's Anatomy die verbissene Ärztin Dr. Cristina Yang. Nachdem die heute 49-Jährige vor sieben Jahren die Serie verlassen hatte, waren die Fans mehr als schockiert – und auch heute noch wünschen sich die Supporter sehnlichst ihr "Grey's Anatomy"-Comeback. Doch Sandra muss ihnen da leider den Zahn ziehen. "In gewisser Weise macht man seine Arbeit wie eine Blase und lässt sie dann los. Ich habe die Serie vor fast sieben Jahren verlassen. Aus meinem Kopf ist sie also raus", hat sie erst kürzlich in dem Podcast "Los Angeles Times' Asian Enough" erklärt.

