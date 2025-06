"Zu intensiv": Diese Arztserie kann Sandra Oh nicht schauen

Die Serie "The Pitt" wird von Kritikern und Fans in hohen Tönen gelobt. Sie könnte die beliebteste Krankenhausserie seit Grey's Anatomy werden, doch ausgerechnet eine ehemalige Darstellerin aus dieser Show kann mit dem Medizindrama nichts anfangen. "Ich habe so tolle Sachen gehört und bin ein großer Fan von Noah Wyle, aber ich muss sagen, dass es zu intensiv ist, etwas über ein Krankenhaus zu sehen", erklärte Sandra Oh (53) im Gespräch mit Us Weekly. Nach zehn Jahren in der Rolle der Dr. Cristina Yang scheint sie dieses Thema nun nicht mehr zu interessieren.

Sandras Rolle gehört auch knapp zwölf Jahre nach ihrem Abgang zu den beliebtesten Charakteren aus dem "Grey's Anatomy"-Universum. Da Cristina keinen Serientod starb, sondern nur aus Forschungszwecken in die Schweiz gezogen war, machen sich Fans immer noch Hoffnungen auf eine Rückkehr. Lange schloss die Kanadierin dies aus, doch in einem Interview mit Entertainment Weekly zeigte sie sich im April weniger entschlossen: "Ich habe nicht das Bedürfnis, die Rolle noch einmal zu spielen, aber ich verstehe auch die Liebe des Publikums zu dieser Figur sehr gut, denn ich habe sie in all den Jahren gesehen. Das ist der Part, der mich nachdenklich macht."

"Grey's Anatomy" ist inzwischen in seiner 22. Staffel. Neben Sandra haben auch berühmte Darsteller wie Katherine Heigl (46), Patrick Dempsey (59) und Eric Dane (52) die Show mittlerweile verlassen. Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, ist zwar noch Teil der Produktion, doch tritt nur noch selten in den Episoden auf. Gegenüber El País erklärte sie vor wenigen Wochen, dass sie dennoch nicht komplett aussteigen wolle, um weiter an den Einnahmen der Erfolgsserie beteiligt zu werden.

