Für Lili Paul-Roncalli (23) könnte es privat wohl gerade kaum besser laufen! Anfang des Jahres wurden erstmals Gerüchte um die Zirkusartistin und den Tennisprofi Dominic Thiem laut. Während sich die Beauty stets in Schweigen gehüllt hatte, bestätigte der Österreicher das, was ein inniger Schnappschuss der beiden vermuten ließ: Sie gehen künftig gemeinsam durchs Leben. Im Promiflash-Interview gab nun auch Lili einen kleinen Einblick in ihr Liebesleben.

Auf die Frage nach ihrer Beziehung mit dem Tennis-Ass reagierte die 23-Jährige zunächst verhalten. "Ich halte mein Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus", erklärte Lili im Gespräch mit Promiflash. Doch die TV-Bekanntheit scheint keinerlei Grund zur Klage zu haben. "Ich bin im Moment sehr glücklich", betonte die ehemalige Let's Dance-Siegerin.

Anscheinend bringt Dominic also all das mit, was sich Lili von dem Mann an ihrer Seite wünscht. Dazu hat die Brünette nämlich klare Vorstellungen. Insbesondere ihre innere Unruhe und die Sehnsucht zu reisen müsse er akzeptieren. "Mein Freund muss das aushalten, öfter mit mir per Facetime zu reden", hatte sie im Juli 2020 im Interview mit Bunte erklärt.

Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem

Lili Paul-Roncalli in München im Oktober 2017

Lili Paul-Roncalli im August 2019

