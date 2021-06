Zwischen Kim Kardashian (40) und Kanye West (44) fließt offenbar kein böses Blut! Anfang des Jahres hatten die Reality-TV-Darstellerin und der Rapper offiziell ihre Trennung bekannt gemacht und steuern seitdem steil in Richtung Scheidung. Doch trotz ihres Liebes-Aus sollen die beiden Ex-Partner noch immer gut miteinander klarkommen und einander das Beste wünschen – das machte Kim nun erneut mit einem liebevollen Geburtstagsgruß an Kanye deutlich!

Anlässlich seines 44. Ehrentags am 8. Juni widmete auch seine Verflossene Kanye ein paar freundliche Worte im Netz. Via Instagram veröffentlichte die Unternehmerin ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Ex und drei ihrer vier Kinder in glücklicheren Zeiten zeigt. Zu der Aufnahme schrieb Kim emotional: "Happy Birthday. Liebe dich ein Leben lang!"

Auch Kims Familienmitglieder nutzten die Gunst der Stunde und gratulierten Kanye via Social Media zu seinem Geburtstag. Besonders süß fielen dabei die Glückwünsche von Khloé Kardashian (36) aus – die Schwägerin des Songwriters postete ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: "Happy Birthday an meinen Bruder fürs Leben. Hab den besten Geburtstag. Ich sende dir Liebe und unendlichen Segen!"

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian, Kanye West und Kim Kardashian

