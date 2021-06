Heute dürfte Kanye West (44) endlich mal einen Grund für ein Freudenfest haben! Anfang des Jahres reichte Reality-TV-Beauty Kim Kardashian (40) die Scheidung von dem Vater ihrer vier Kinder ein. Die Trennung war für beide Parteien nicht leicht – Kim erklärte in ihrer Realityshow, wie sehr das Liebes-Aus an ihr nagt. Dennoch sei es die richtige Entscheidung. Doch mit ihren Familienmitgliedern versteht sich der Musiker offenbar noch immer gut: Zu seinem jetzigen 44. Geburtstag widmet ihm Khloé (36) ganz süße Zeilen im Netz.

Das Reality-TV-Sternchen teilte zu Kanyes Ehrentag sogar ein Bild aus fröhlicheren Tagen auf seinem Instagram-Profil und schrieb dazu: "Happy Birthday an meinen Bruder fürs Leben! Hab den besten Geburtstag, Ye! Ich sende dir Liebe und endlosen Segen!" Mit einem weißen Herz-Emoji beendet seine ehemalige Schwägerin den Post. Auf dem Schnappschuss sind neben ihr und Kanye auch ihr Freund Tristan Thompson (30) und ihre Schwester Kim abgebildet, die im türkisfarbenen Meer stehen und lächeln. Ein paar User zeigen sich allerdings verwundert über Khloés Post: "Dieses Bild ist merkwürdig" oder "Bruder fürs Leben? Hat er nicht mit deiner Schwester Schluss gemacht?"

Auch Familienoberhaupt Kris Jenner (65) ließ es sich nicht nehmen, dem Vater ihrer Enkelkinder zu dessen Schnapszahljubiläum zu gratulieren. Die Fernsehpersönlichkeit teilte in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich und Kanye. Die Aufnahme zeigt sie und Kanye, wie sie bei der Met Gala in New York Händchen halten.

