Netz-Outfit: Bianca Censori bedeckt Nötigste mit Kuscheltier

Bianca Censori (30), Ehefrau von Kanye West (48), sorgte Anfang der Woche erneut für Aufsehen. Vor dem bekannten Château Marmont in Los Angeles zog die Designerin mit einem gewagten Outfit die Blicke auf sich. In einer durchsichtigen Netz-Kreation unterwegs, hielt sie lediglich ein pinkfarbenes Kuscheltier vor ihren Körper, um die wichtigsten Stellen zu verdecken. Dies war nicht das erste Mal, dass Bianca mit Kleidung, die kaum etwas der Fantasie überließ, für Schlagzeilen sorgte.

Erst wenige Tage zuvor hatte Bianca zusammen mit Kanye in New York für Gesprächsstoff gesorgt. In einem ebenfalls aufsehenerregenden Outfit zeigte sie in Manhattan ihre kreative Seite: ein Bikini aus hunderten bunten Zuckerstücken. Dieser Look bekam sogar Aufmerksamkeit von 50 Cent (49), der ein Bild von ihr in den sozialen Medien teilte und kommentierte: "Sieh dir mal deine versaute kleine Ehefrau an, wie sie nackt durch die Stadt läuft." Kanye selbst hielt sich bei den öffentlichen Auftritten zurück und präsentierte sich schlicht gekleidet, während er Zeit mit Bianca in der Ostküstenmetropole verbrachte.

Bianca, die ursprünglich aus Melbourne, Australien, stammt, arbeitete früher bei Kanyes Unternehmen Yeezy, wo sich die beiden auch kennengelernt haben. Seitdem ist sie nicht nur als Designerin, sondern auch als auffällige Stil-Ikone bekannt geworden. Ihre außergewöhnliche Design-Ästhetik, gepaart mit ihrem extravaganten Auftreten, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Das Ehepaar sorgt mit seinen öffentlichen Auftritten immer wieder für Gesprächsstoff und zeigt sich trotz zahlreicher Kontroversen, die Kanye dieses Jahr beschäftigten, als Einheit. Biancas mutige Outfits scheinen dabei ihre eigene Art zu sein, in der Öffentlichkeit für sich selbst zu sprechen.

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Bianca Censori, Designerin

Anzeige Anzeige

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

Anzeige