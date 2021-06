Anna Heiser (30) wird die Geburt ihres Sohnes wohl nie vergessen – und doch fehlen einige Details! Ende Januar waren die Bauer sucht Frau-Bekanntheit und ihr Mann Gerald erstmals Eltern eines Sohnes geworden. Weil ihr Baby in Steißlage lag, musste der kleine Leon per Notkaiserschnitt geholt werden. Doch dabei ging einiges schief: Weil Anna in Vollnarkose versetzt wurde, kann sie sich heute kaum an die Entbindung erinnern...

Das enthüllte die Blondine nun in der TV-Show "Bauer sucht Frau – Gerald und Anna im Babyglück". Als die Ärzte in Namibia mit dem Kaiserschnitt beginnen wollten, habe die PDA nicht gewirkt. Ihr Hausarzt habe sich dann für eine Vollnarkose entschieden. So spürte Anna zwar keine Schmerzen – bekam jedoch auch sonst kaum etwas mit: "Das sind Minuten, die ich gerne erlebt hätte... Das ist komisch, wenn du nichts mitbekommst und dann kommt einer und sagt: Das ist unser Baby!"

Ehemann Gerald musste Anna anschließend helfen, dieses Trauma zu verarbeiten: "Es wird immer besser, je öfter wir darüber reden", erklärte die gebürtige Polin. Auch der Farmer habe die ganze Notsituation miterlebt und noch daran zu knabbern. Am Ende zähle aber nur die Gesundheit ihres Sohnes.

Anzeige

TVNOW Gerald, Anna und Annas Mutter bei "Bauer sucht Frau – Gerald und Anna im Babyglück"

Anzeige

TVNOW / Christian Stiebahl Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

Anzeige

TVNOW Bauer Gerald mit seinem Sohn Leon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de